Yobo: F.Bahçe'ye Devler Ligi için gitmiştim

Karantina günlerinde kişisel Instagram hesabından canlı yayın yapan Joseph Yobo, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Sarı-lacivertli kulübü neden tercih ettiğini de anlatan Yobo, ''Everton’da yaklaşık 9 yıl oynadım. Bir değişikliğe ihtiyacım olduğunu hissettim. Kupa kazanmak istedim, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istedim. Everton’da işler iyi gidiyordu, ancak ilk beşin üstüne çıkamıyorduk. O an ihtiyacım olan şeyin değişiklik olduğunu hissettim.'' dedi.

''KULÜBE AŞIK OLDUM''

İlk hedefinin kupa kazanmak olduğunu dile getiren Yobo, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Bir oyuncu olarak yaşlandıkça daha fazla deneyim kazanırsınız ve kupa aramaya başlarsınız. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi’nde oynayabileceğim yere gidip, kupa kazanmak benim için bir sonraki hedefti.

Fenerbahçe'ye ödünç verildim ve bir ay sonra, orada kalmak istediğimi söyledim çünkü her şey benim için farklıydı ve daha da motive oldum. Takımla birlikte Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağımı ve kupalar kazanabileceğimi gördüm. Birkaç hafta içinde kulübe aşık oldum.''