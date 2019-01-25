Yobo'dan Moses'e: F.Bahçe'nin durumu seni yanıltmasın

Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, dün sabaha karşı İstanbul'a indi.

Nijeryalı oyuncu, öğle saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından kulübe geçerek son görüşmeleri gerçekleştirdi.

Fenerbahçe yönetimi, Moses ile 1.5 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardı. Sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunduğu ancak ne kadar olduğu konusunda açıklama yapılmadı.

Moses'ın Fenerbahçe'ye transferinde, sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Joseph Yobo'nun etkili olduğu öğrenildi.

KÜME DÜŞERSE FAZLA PARA İSTEDİ

Takımın alt sıralarda olması nedeniyle çekinceleri olan Chelseali yıldız, küme düşülmesi halinde ekstra ücret talep etmişti. Ancak Yobo devreye girerek Moses'e, "Fenerbahçe'nin ligde bulunduğu konum seni yanıltmasın. Türkiye'ye gidince nasıl büyük bir kulüpte oynadığını anlayacaksın" dediği ve bu sözlerin oyuncunun ikna olmasında hayli önemli olduğu belirtildi.

Ümraniyespor maçını tribünden takip eden Moses, oynanan kötü futbol karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

MİLLİ TAKIM'A DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ

Vıctor Moses'ın Fenerbahçe'ye transferinin ardından Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Gernot Rohr oyuncusundan beklentilerini açıkladı. Moses'ın Dünya Kupası sonrası takımdan uzaklaştığını hatırlatan Rohr, "Moses geri dönüş için güçlü olmalı. Kalu, Chuchweuze, Iwobi ve Ahmed Musa gibi alternatifleri var. Eğer takıma dönmek isterse bunu göstermesi gerekir. Dönüşü bizim için harika bir haber olur" dedi.