Josef için 12 milyon euroluk teklif geldi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile oynayacağı maça konsantre olurken, zorlu süreçte futbolcuların kafasının karışmaması için transfer yapma işini tur sonrasına bıraktı.

UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle futbolcu satmadan alamayan sarı-lacivertliler, göndereceği isimler için uluslararası piyasa ile görüşme halinde. Fenerbahçe'nin elden çıkarması muhtemel isimler Giuliano ile Josef de Souza olacak.

TEKLİF 12 MİLYON EURO

Brezilyalı yıldızlara, İngiltere'den teklifler bulunsa da rakamlar henüz istenen seviyeye ulaşmış değil. Geçen sezon transferin son günlerinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'in kapısından dönen Souza'ya bu kez Crystal Palace kulübünün 12 milyon euroluk bir teklif getirdiği öğrenildi.

Yönetim, sözleşmesinin bitişine 1 yıl kalması ve o bölgede Mehmet Topal'ın bulunması nedeniyle Souza'nın satışına daha sıcak.

Öte yandan Josef, dün sosyal medya hesabından Fenerbahçe'de mutlu olduğunu açıkladı.

GİULİANO İÇİN CİDDİ TEKLİF YOK

Giuliano için kulübe ciddi denilebilecek bir teklif gelmedi. Sportif Direktör Comolli'nin arayış içinde olduğu ancak henüz sonuç alamadığı kaydedildi. Brezilyalı orta saha, geçen sezon Rus ekibi Zenit'ten Fenerbahçe'ye 7 milyon euroya transfer edilmişti.

Fenerbahçe, Fernandao dışında satış yapamadığı için şu an Benfica maçı kadrosuna sadece Andre Ayew ve Barış Alıcı'yı yazabilecek. Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer mevcut şartlar değişmezse Benfica eşleşmesinde ana kadronun dışında kalacak.

Fenerbahçe yönetimi, elindeki oyunculardan bonservis geliri elde edebilmek için yoğun bir mesai harcıyor.