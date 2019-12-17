Yönetim Kruse'yle toplantı yapacak

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Max Kruse, henüz beklentileri karşılayamadı.

Ligde oynadığı 10 maçta sadece 1 gol atabilen Alman futbolcu, 6 kez de takım arkadaşlarına gol attırdı.

Sarı-lacivertli yönetimin, son olarak Sivasspor mücadelesinde de vasatı aşamayan 31 yaşındaki futbolcuyı görüşme odasına çağıracağı öğrenildi.

NARGİLE VE KUMAR UYARISI

İdarecilerin, şu ana kadar futboluyla değil gece hayatıyla gündeme gelen Kruse'yi nargile ve kumar konusunda uyaracağı belirtildi.

Hatırlanacağı gibi tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde bir kafede nargile içerken görüntülenmişti.