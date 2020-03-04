Yönetim F.Bahçe'yi efsane isimlere emanet edebilir

Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi resmen sona erdi.

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Yanal ile yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertlilerde gözler, yeni gelecek teknik adama çevrildi.

Birçok isimle ilk temasları kuran yönetimin aklımda başka bir düşünce de var.

EMRE-TUNCAY-VOLKAN

Başkan Ali Koç'un, takımı sezon sonuna kadar efsane isimlere emanet etmeyi düşündüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'nin, Emre Belözoğlu'nun başında olduğu ve aralarında Tuncay Şanlı ile Volkan Demirel gibi isimlerin yer alacağı bir ekip kurmayı planladığı belirtildi.

İlerleyen günlerde bu konu hakkında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.