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Yönetim, Fatih Terim'den indirim talep etti

Koronavirüs nedeniyle futbolculardan indirim talep eden Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'den de maaşının bir kısmını feda etmesini bekliyor.

| Haber Merkezi
Yönetim, Fatih Terim'den indirim talep etti
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Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından, futbol kulüplerini ekonomik anlamda zor günler bekliyor.

Daha önce futbolcularından indirim talep ettiği bilinen Galatasaray'da yönetim, bu kez de Fatih Terim'in kapısını çaldı.

Sarı-kırmızılı idareciler, Terim'den 18 milyon TL'lik maaşında indirime gitmesini istedi. 

"FUTBOLCULARA ÖRNEK OL HOCAM"

Yönetim, Fatih Hoca'dan bu teklifi kabul ederek futbolculara örnek olmasını beklerken, tecrübeli çalıştırıcının nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

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