Yönetim Valbuena krizine el attı

Aykut Kocaman'la Valbuena arasında yaşanan krize yönetim el attı. Aziz Yıldırım'ın isteğiyle Fransız yıldızla görüşen Ali Yıldırım, oyuncuya takım için çok değerli olduğunu belirterek,"Sen bizim için önemli bir oyuncusun" dedi.

"SEZON BAŞI AYAKTA KALAN OYUNCUYDUN"

Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım, Can Bartu Tesislerinde Fransız yıldız ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım, Valbuena'yı "Sezon başında gösterdiğin performansla takımın ayakta tek kalan oyuncusuydun. Sen bizim için önemli bir oyuncusun. İleri ki dönemde sana ihtiyacımız olacak" diyerek motive ettiği öğrenildi.

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"ELİMDEN NE GELİRSE YAPACAĞIM"

33 yaşındaki orta saha oyuncusu ise Yıldırım'ın bu sözlere karşılık, "Ben buraya oynamaya ve takıma katkı sağlamaya geldim. Yedek kalmaya gelmedim, her futbolcu gibi ben de oynamak istiyorum. Takımın başarısı için elimden gelenin fazlasını yapacağım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

SON 3 MAÇTIR YEDEK KULÜBESİNDE

Sezonun ilk 11 haftasında tüm maçlara ilk 11'de başlayan Valbuena, 3 gol atıp 4 asist yapmıştı. Daha sonra sakatlanan oyuncu Sivasspor'a karşı oynayamadı ve son üç maçta da yedek kaldı.

Bursa deplasmanında 65. dakikada Aatıf'ın yerine oyuna dahil olan Valbuena'nın özellikle son dakikalarda orta alanda yaptığı basit top kayıpları dikkatlerden kaçmadı.