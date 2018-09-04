Yönetimden futbolculara: Herkes işine baksın

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin göreve gelmesiyle Samandıra'daki yapı tamamen değişti, tesislere yeni bir düzen geldi.

FUTBOLCULAR COMOLLİ İLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Comolli işe başlar başlamaz eski düzenden farklı olarak idari kadro ve bazı profesyoneller ile ilgili önemli kararlar almıştı. Bunun yanısıra daha kurumsal bir yapı kurmayı amaçlayan Fransız futbol adamı, artık futbolcuların bulunduğu ortamda başka kimseyi görmek istemiyor.

Geçtiğimiz günlerde takımın otobüs şoförü olan Cemal Karakış'ın futbolcuların yerinde yemek yediğini gören Comolli, Karakış'ı oradan çıkardı. 20 yıldır takımla beraber olan Karakış'ın buradan çıkarılmasına başta kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal olmak üzere yerli futbolcular hemen tepki gösterdi. Karakış'ı yakından tanıyan ve takımın önemli bir parçası olduğunu düşünen futbolcular bu duruma itiraz edip yönetime gitse de değişen bir şey olmadı.

"KURALLARI COMOLLİ KOYAR"

Yönetim tarafından futbolculara, kendi işlerine bakmaları gerektiği belirtildi. Patronun Comolli olduğu ve kuralları Fransız direktörün koyduğu ifade edildi. Comolli aldığı karar gereği daha önce de personelin Teknik Direktör Phillip Cocu ile doğrudan iletişim kurmasını yasaklamıştı.

Bu arada Cemal Karakış'ın kendisinin yemek salonundan dışarı çıkarıldığının medyada yer alması üzerine izne gönderildiği ifade edildi.