Yönetimden Lens'e izin yok

1 Paolo Maldini ve oğlu da koronavirüs kaptı Serie A takımlarından Milan'da teknik heyette yer alan Paolo Maldini ile genç takımda oynayan oğlu Daniel Maldini'de yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

2 Napoli, Hakan'ın peşinde İtalyan basını, Napolili Milik ile Milanlı Hakan Çalhanoğlu'nun takas edileceğini yazdı.

3 Kruse: Almanya'ya dönmek istiyorum ama dönemem Alman basınına açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli oyuncu Max Kruse, ülkesine dönmek istediğini ancak kulübün koyduğu ciddi kurallar nedeniyle bunu yapamayacağını söyledi.

4 Koronavirüs en çok Ronaldo'yu zarara uğrattı İtalyan basını, maçların askıya alınmasının ardından futbolcu bazında tahmin edilen ortalama kaybın 70 milyon euro olacağını yazdı. En fazla zarara uğrayacak oyuncu ise Ronaldo olacak.

5 Koronavirüs, Fenerbahçe Basketbol Takımı'na da sıçradı Fenerbahçe Kulübü, basketbol takımında bulunan bazı oyuncular ve çalışanlarda koronavirüse rastlandığını açıkladı.

6 Arda Turan evde durmaya devam ediyor Devre arasında hiçbir takımla anlaşamayan Arda Turan bir süresiz evde vakit geçiriyordu. Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından Arda'nın hayatında değişen bir şey olmadı.

7 Beşiktaş yönetimi yabancılara zorluk çıkarmayacak Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor'un Obi Mikel'e yaptığı gibi, koronavirüs nedeniyle ayrılmak isteyen yabancılara kolaylık sağlayacak.

8 Yıldız futbolcuların tuvalet kağıdı akımı Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını nedeniyle kendini karantinaya alan yıldız futbolcular, vatandaşlara "evde kalın" demek için #10toqueschallenge akımı başlattı.

9 Futbolcuların ev halleri Koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan futbolcular, bu sıkıcı günleri eğlenceli hale getirmeye çalışıyor.