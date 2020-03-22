Yönetimden Lens'e izin yok

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 'evde kal' çağrısı yapılmaya devam ederken, Beşiktaş'ta Boateng'in ardından Lens'in de ülkesine dönmek istediği ortaya çıktı.
Tecrübeli futbolcunun, koronavirüs tehdidi nedeniyle lige verilen arayı ülkesi Hollanda’da geçirmek istediği, ancak yönetimden olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.
ÇALIŞMALARINI EVDE SÜRDÜRÜYOR
Yapılan görüşmede Hollanda’nın koronavirüs konusunda ciddi bir tehdit altında olduğunu dile getiren Beşiktaşlı yöneticilerin, Lens’ten kesinlikle İstanbul’da kalmasını istedikleri kaydedildi.
Yönetimden olumsuz yönde cevap alan yetenekli oyuncunun bireysel çalışmalarını evinde sürdürdüğü ifade edildi.