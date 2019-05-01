Yönetimden şampiyon Menemen'e prim

Şampiyon Menemen Belediyespor'da futbolcuların sevinci prim haberiyle ikiye katlandı.

Takıma 100'er bin TL prim dağıtılacağını açıklayan yönetimin, en kısa sürede gelecek sezonun çalışmalarına başlayacağı kaydedildi.

Bu hafta Konya Anadolu Selçukspor deplasmanında 2'nci Lig'deki son maçına çıkacak İzmir ekibinde teknik direktör Suat Kaya büyük emeklerin sonucunda mutlu sona ulaştıklarını söyledi.

"Şampiyonluk anamızın ak sütü gibi helal" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Çok zorlu bir sezonu geride bıraktık. Yıllardır son anda kaçırdığımız şampiyonluğa nihayet ulaştık. Futbolcularım sahada ellerinden geleni yaptı, aslan payı onların. Yönetimimiz ve taraftarımız hep arkamızda, güçlü bir şekilde durdular. Bu sezonu tarih yazarak bitirdik. Menemen Belediyespor yeni sezonda da hem ilçemizi hem de İzmir'i en iyi şekilde temsil etmeye devam edecektir" dedi.

Öte yandan yönetimin sözleşmesi 31 Mayıs 2019'da sona erecek Suat Kaya ile yeniden anlaşma sağlaması bekleniyor.