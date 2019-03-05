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Yönetimden Soldado'ya yeni teklif

Yeni sezonun planlamasını yapan Ersun Yanal, forvet bölgesindeki 3 oyuncudan sadece Soldado'nun kalmasını istedi. ispanyol golcüyle yeni sözleşme imzalanacak.

Yönetimden Soldado'ya yeni teklif
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Fenerbahçe'de gelecek sezon Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda bir değişim yaşanacak. Golcülerden verim alınamamasını göz önünde bulunduran deneyimli hoca, 2 forvet takviyesi düşünürken, Soldado'nun da kalmasını istedi.

SOLDADO'NUN SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Kontratında, "25 maç oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzar" maddesi bulunan Soldado, bu sezon 17 maçta görev aldı. Ligin geri kalanında 8 karşılaşmaya daha çıkması gereken İspanyol forvet için Yanal, bu durumu beklemeden takımda tutulması gerektiği raporunu verdi.

Yönetim Soldado'ya 2 yıllık sözleşme teklif edecek. Deneyimli golcüye önerilecek maaş ise 1.5 milyon euro. Soldado'yu takımda tutmayı planlayan Fenerbahçe, Slimani ve Frey'le ise yollarını ayıracak.

Soldado bu sezon Fenerbahçe formasıyla 2 gol atabildi.

2 YENİ GOLCÜ ALINACAK

Soldado'yu alternatif olarak düşünen Ersun Yanal, direkt ilk 11'de oynayacak bir forvet ile bir de genç golcü transfer etmeyi planlıyor. 57 yaşındaki çalıştırıcının kafasında 3 forvetli bir takım yapısı var.

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