Yönetimden Tudor'a destek

Galatasaray'ın Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olmasının ardından futbol yorumcuları tarafından eleştiri oklarının hedefi olan Igor Tudor için Sarı-Kırmızılı yönetimden tam destek kararı çıktı.

Başkan Dursun Özbek ile yönetitici Cenk Ergün'ün Hırvat teknik adama moral, destek verdiği de gelen haberler arasında.

HOCAMIZIN ARKASINDAYIZ

Sarı-Kırmızılı yöneticiler, "İlk 8 hafta Tudor'dan iyisi yoktu. Fenerbahçe beraberliği ve Trabzon yenilgisi sonrasında aksi bir hava estiriliyor. Hocamızın sonuna kadar arkasındayız. İşine nasıl dört elle sarıldığını hepimiz görüyoruz" dediler.

İLK YENİLGİDE TERİM SESLERİ YÜKSELMİŞTİ

Galatasaray'ın üst üste oynadığı Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında 5 puan kaybetmesi üzerine taraftarlar arasında homurdanma başlamış ve günlerdir Fatih Terim'in göreve getirilmesi yönünde yorumlar yapılmıştı.

Sarı-kırmızı yönetim, çıkan bu haberler üzerine Tudor'a "arkandayız" mesajı vermiş oldu.