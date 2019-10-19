Meksika Ligi’nde Veracruz ile Tigres arasında oynanan karşılaşma ilginç görüntülere sahne oldu.

Bir süredir paralarını alamayan ev sahibi Veracruz’da futbolcular başlama düdüğüyle birlikte hareketsiz kaldılar.

VARGAS PERDEYİ AÇTI

İlk bir dakika Tigresli futbolcular da onlara uydu ancak daha sonra Vargas bu durumdan faydalanıp ilk golü attı.

Yönetimi protesto ederken iki gol yiyen takım - İZLE

GİGNAC FARKI 2'YE ÇIKARDI

4. dakikada Gignac rakip futbolcular hareketsizken farkı ikiye çıkardı. Veracruzlu futbolcular bu golden sonra maça tam anlamıyla başlarken 7’de yenen gole de engel olamadılar ve skor 3-0’a geldi.

90’da ise Colin-Kazım Richards attığı golle skoru belirledi: 3-1.

VERACRUZLU FUTBOLCULAR TİGRESLİLERİ ALKIŞLADI

Maçın ardından Veracruzlu futbolcular Tigresli futbolcuları alkışla protesto etti.

Veracruz forveti Angel Reyna, TV Azteca’ya yaptığı açıklamada Tigresli futbolcuların ilk 3 dakika protesto yapacaklarını bildiğini ancak yine de gol atmaya devam ettiklerini söyledi.