Yönetimin Ayhan Akman kararı

G.Saray'da bazı yöneticiler, kulübede Tudor'a destek sağlayacak bir yardımcı takviyesi yapılması gerektiğini düşünüyor.

BÜYÜK MAÇLARDA YARDIMCI OLUR

Habertürk'ün haberine göre; Maç içinde oyunu okuyamaması ve yanlış değişiklikler yapması nedeniyle sıkça eleştirilen ve henüz büyük takımlarla oynanan hiçbir maçı kazanamayan Tudor için G.Saray yönetiminden 'yardımcı antrenör' hamlesi geliyor.

Tudor'a başından beri destek veren başkan Dursun Özbek'le görüşerek bu konunun acil olarak gündeme alınmasını isteyecek olan yöneticiler, yedek kulübesinde oturup Hırvat hocaya daha aktif destek verecek bir yardımcı hoca arayışına başladılar.

BİRİNİ DAHA ALALIM

Halen bu görevi yürüten Ayhan Akman dışında, Tudor'a aldığı kararlarda yön gösterebilecek bir ismin daha mutlaka yedek kulübesinde olması gerektiğine inanan yöneticiler, bu konudaki düşüncelerini başkanla paylaşacaklar.