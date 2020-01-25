Yönetimin düşündüğü model: Lucescu-Sergen

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta herkes yeni teknik direktörün kim olacağını merak ediyor.

Yönetimin ilk tercihi, kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın.

Taraftarların aylardır tribünde adını haykırdığı Yalçın'ı göreve getirmek isteyen yönetimin, bugünlerde 47 yaşındaki teknik adamla yüz yüze bir görüşme yapacağı belirtildi.

SPORTİF DİREKTÖR LUCESCU

Ancak yönetimin tek hamlesinin bu olmadığı ortaya çıktı.

Lucescu'yu sportif direktörlük görevine getirmeyi planlayan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin takımı da Yalçın'a emanet ederek bu ikiliyle yükselişe geçmeyi hedeflediği öğrenildi.