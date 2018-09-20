Yönetimle Burak arasındaki kriz devam ediyor

Süper Lig'in 6'ncı haftasında cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan bordo-mavili futbolcular, dün idmana çıkarken daha önce rastlamadıkları bir tabelayla karşılaştı.

'Dozer Cemil' lakaplı eski kaptan merhum Cemil Usta'nın Trabzonspor'da oynarken İstanbul takımlarından gelen teklifleri reddettiği sözlerinin yer aldığı tabela dikkat çekti.

PARA İÇİN KULÜBÜMÜ TERK ETMEM

Tabelada Dozer Cemil'in, "Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz" ifadelerine yer verildi.

DOZER CEMİL KİMDİR?

1970 yazında 2. Lig'de oynayan Trabzonspor'a imza atan Cemil Usta, 1973-74 sezonunda bordo-mavililerin 1. Lig'e çıkmasıyla kaptan oldu.

Trabzonspor'un ilk iki şampiyonluğunda kadroda yer alan Usta, güçlü fiziğiyle rakiplerini savunma arkasına geçirmediği için Dozer lakabını almıştı.

ÖDEME ALARMI

Trabzonspor'da yönetim kurulu ödemelerle ilgili sorunu çözmek için arayışlarını sürdürüyor.

Yarın formanın kol kısmına reklam verecek olanbir firmayla sponsorluk anlaşması imzalayacak yönetimin buradan elde edeceği gelirle oyuncuların ödemelerini yapmayı planladığı ifade edildi.