Yorumcular Sivas'a verilen penaltıyı değerlendirdi

Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor ile oynadığı mücadelenin 56. dakikasında Sivasspor penaltı kazandı, sarı-kırmızılı oyuncular itirazlarda bulundu.

YARDIMCI UYARDI

Bu dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Sivasspor atağında Bifouma ceza alanına sokulmak isterken, Denayer'in müdahalesi ile yerde kaldı. Fırat Aydınus önce oyunu devam ettirdi, ardından yardımcısı Aleks Taşçıoğlu'nun uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.



Topun arkasına gelen Arouna Kone, yaptığı vuruşla ağları sarstı ve takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

POZİSYON DIŞARIDA MI, İÇERİDE Mİ?

Öte yandan Denayer'in yaptığı müdahalenin ceza alanı içinde olup olmadığı da tartışma yarattı. Galatasaray taraftarları sosyal medyada pozisyonun dışarıda olduğu yönünde itirazlarda bulundu.

RIDVAN DİLMEN: RAKİP OYUNCU AYAĞINI TAKIYOR GİBİ GELDİ

Rıdvan Dilmen, "Çok enteresan bir görüntü. Omuzdan varsa var, ayaktan olduğunu zannetmiyorum. Rakip oyuncu ayağını Denayer'in ayağına taktı gibi geldi bana" dedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

ERMAN TOROĞLU: "POZİSYON DIŞARIDA"

Erman Toroğlu ise, "Aleks Taşçıoğlu'na inanmıyorum, güvenmiyorum. Şampiyonluğa giden takımların maçlarına da asla vermem. Pozisyon faul ama olay dışarıda" dedi ve penaltı kararının yanlış olduğunu belirtti.



Öte yandan beIN Sport yorumcuları da pozisyonu değerlendirdi. Tuncay Şanlı pozisyonun penaltı olduğunu söylerken, Metin Tekin ve Bülent Korkmaz, karar vermenin zor olduğunu söyledi.



Tuncay Şanlı: "Bana göre penaltı"

Metin Tekin: "Ben karar veremedim."

Bülent Korkmaz: "Ben de karar veremedim."