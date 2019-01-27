Yorumcuların şampiyonluk favorileri

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek puanını 35'e yükselten Galatasaray, 1 maçı eksik olan Başakşehir'le arasındaki farkı 3'e indirdi.

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Önder Özen, Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol'un yorumları şu şekilde:

ÖNDER ÖZEN: FAVORİ G.SARAY

“Benim Fenerbahçe’de görev yaptığım dönemde Galatasaray ile teke tek kaldık, puan farkı da yaptık ama Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray yarışmacı takım ve Galatasaray eğer şampiyonluk yarışında bir rakibiyle teke tek kalırsa, favori her zaman Galatasaray'dır."

RIDVAN DİLMEN: BAŞAKŞEHİR'İ SADECE G.SARAY ZORLAR

"Başakşehir'i zorlayacak takım Beşiktaş'ın dışında bence Galatasaray. Malatya ve Trabzon'da zorlayamaz. En yakın Galatasaray gibi görünüyor. Bir kere coşkulu oynuyorlar. Daha arzulu başladılar ikinci yarıya."

MEHMET DEMİRKOL: FORMALARI DEĞİŞTİR G.SARAY ŞAMPİYON OLUR

"Şu Başakşehir'e 3 büyük takımlardan birinin formasını giydir. Şu an ligi kapatmıştık. "Formaları değiştir, Galatasaray şampiyon olur. Galatasaray'ı ben Başakşehir ile yarışacak takım olarak görüyorum. O da Galatasaray olduğu için. Kadro farkı çok."