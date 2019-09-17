Youınes Belhanda, yemek bile yiyemiyor

Kasımpaşa maçında rakibi Veysel Sarı'nın dizi suratına gelen Belhanda'nın çenesi kırılmıştı. Operasyon geçiren yıldız futbolcu sadece sıvı gıdalar alabiliyor.

Faslı 10 numaranın beslenmesi sürekli kontrol edilecek ve fizik olarak güçten düşmemesi sağlanacak.

Belhanda, Galatasaray'ın önümüzdeki 2 ay içerisinde çıkacağı 2 Şampiyonlar Ligi ve 3 lig maçında takımdaki yerini alamayacak. Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ve 1 Ekim'deki PSG maçlarını kaçıracak olan Faslı oyuncu, ligde ise Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyecek.

ÖZEL MASKE HAZIRLANIYOR

Younes Belhanda için özel maske hazırlanıyor. 6 hafta takımdan uzak kalması beklenen Faslı yıldızın 2 hafta içerisinde sahalara dönmesi amacıyla doktorlar yoğun mesai harcıyor.

Tecrübeli futbolcu da kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, "Desteğinizin benim için anlamının çok büyük olduğunu bilmenizi istedim. Bir an önce formama kavuşacağım" dedi.