Younes Belhanda devre arası takımdan ayrılacak

Galatasaray'ın 8 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Younes Belhanda, bu sezona iyi bir başlangıç yapamadı.

Özellik son oynanan Trabzonspor maçında takımı gerideyken gereksizce yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmişti. 3 resmi müsabakadan men cezası alan Faslı futbolcu, bu hareketinden sonra Fatih Terim'in gözünde düştü.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE SATILACAK

Yıldız futbolcunun kiralık gitmesine izin vermeyen Galatasaray Yönetimi de, Belhanda'ya ara transferde gelecek her türlü teklifi değerlendirme kararı aldı.

HEDEF MİNİMUM ZARAR

Sarı-kırmzılı 8 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ve yıllık 3 milyon 350 bin euro garanti ücret karşılığında imza atan Belhanda ile yolları en az zararla ayırmayı planlayan Galatasaray Yönetimi, bu oyuncu için piyasa araştırması yapacak. Nice kulübü maliyeti karşılayamazsa, Ocak ayında Çin kulüplerinin de kapısı çalınacak.