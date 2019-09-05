Younes Belhanda Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nun açılış karşılaşmasında bu akşam Namibya ile kozlarını paylaşacak olan Fas Milli Takımı'nda Younes Belhanda şoku yaşanıyor.

Galatasaray’ın Kayserispor’u mağlup ettiği son maçta attığı golle galibiyette pay sahibi olan Younes Belhanda, karşılaşmanın ardından milli takımın yolunu tuttu. Teknik direktör Vahid Halilhodzic tarafından kadroya dahil edilen Faslı futbolcu, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Takımın doktoru Abdel Razak Hefti, son antrenmanda ayak bileğini burkan Galatasaraylı futbolcunun maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. 29 yaşındaki yıldız ismin, 28 Haziran'da oynanacak Fildişi Sahilleri mücadelesinde oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

"UZUN VADEDE KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"

Takımın teknik direktörlüğünü yapan Herve Renard ise basın toplantısında konuyla ilgili olarak, "Belhanda şu anda bir rehabilitasyon sürecinden geçiyor. Namibya maçına hazır olup olmayacağı bu gece belli olacak. Noussair Mazraoui de Karim El Ahmadi ve Belhanda gibi bazı antrenmanlarda yer alamadı. Onları uzun vadede kaybetmemek adına zorlamayacağız" ifadelerini kullanmıştı.