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Younes Belhanda : Şampiyonluğa inanıyoruz

Trabzonspor maçında 2 gole imza atan Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda "Adım adım şampiyonluğa yürüyoruz." dedi.

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Younes Belhanda : Şampiyonluğa inanıyoruz

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede 2 gol birden atan Younes Belhanda, karşılaşmanın sonrasında açıklamalarda bulundu.

Performansı sorulan Belhanda, "En iyi maçım bu diyemeyiz, başka maçlarda da iyi oynadım. 2 gol attığım iyi olduğumu göstermez ama her zaman akılda kalan 2 gol oluyor" ifadelerini kullandı.

Şampyionluğa kenetlendiklerini söyleyen Faslı oyuncu, "Şampiyonluğa inanıyoruz. Geçen hafta 8 puan fark vardı, bu hafta 6'ya indi. Önümüzde 14 maç var, bu yarışta varız ve adım adım şampiyonluğa yürüyoruz. Her takım için farklı şekilde, en iyisini yapmak için hazırlanıyoruz." dedi.

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