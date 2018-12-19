Younes Belhanda, takımla birlikte çalıştı

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda, dün akşam TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında 90'ar dakika süre alan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

BELHANDA TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başlanan antrenmanda daha sonra pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde, sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması üzerinde duruldu. Sakatlığı geçen Younes Belhanda'nın, takımla çalışmalara katıldığı duyuruldu.

Garry Rodrigues ile Emre Akbaba'nın fizyoterapistler eşliğinde salonda, Sinan Gümüş'ün ise yine kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı aktarıldı.