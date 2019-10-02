Yozgat, Rıza Kayaalp'i çiçeklerle karşıladı

Grekoromen stil 130 kiloda 4'üncü kez dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, memleketi Yozgat’a gitti.

Kayaalp'i valilik binası önünde, Vali Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Rasim Parlak, milli sporcunun annesi Sevgi Kayaalp ve babası Kelami Kayaalp ile çok sayıda kişi karşıladı.

Lise Caddesi'nden mehteran takımı ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen Rıza Kayaalp'e çevredekiler büyük sevgi gösterisinde bulundu. Burada Vali Çakır, Belediye Başkanı Köse ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karadağ; milli güreşçi Kayaalp'e çiçek takdim ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Rıza Kayaalp memleketinde coşkuyla karşılandı VİDEO

"7 YAŞIMDA GÜREŞÇİ OLMAK İSTEDİM"

Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Rıza Kayaalp, 4'üncü kez dünya şampiyonu olup yeni bir rekor kırarak Yozgat'a geldiğini söyledi. Kayaalp, amacının gelecek nesillere örnek olmak olduğunu belirterek, "Çünkü ben de sizler gibiydim. 7 yaşımda güreşçi olmak istedim. Hayalini kurdum ve şimdi ülkeme en çok altın madalya kazandıran sporcu unvanına sahip oldum. Eğer hayal edersek, iyi bir hedef koyarsak, inanın başaramayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki biz çok çalışalım. Ben bu işi bırakana kadar devam edeceğim. Allah sakatlık, kaza, bela vermediği sürece şampiyonluklarıma devam edeceğim. Tekrar tekrar şampiyon olup memleketime gelmek istiyorum. En büyük hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı kazanmak" dedi.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kişiler, milli güreşçi Rıza Kayaalp ile fotoğraf çektirdi.

RIZA: BEN DE BİNLERCE İNSANIN KARŞILAMASINI İSTERDİM

Öte yandan sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Rıza Kayaalp, "Ben de binlerce insan tarafından karşılanmak isterdim ancak ülkemi temsil etmek, şanlı bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşımızı söyletebilmek ondan daha önemli" dedi.