Yücel İdiz: Galatasaray'ı çok iyi analiz ettik

Yıllar sonra Denizlispor'un başında Süper Lig'de boy gösteren Yücel İldiz, Galatasaray zaferinin ardından açıklamalar yaptı.

Takım olarak halen eksikleri olduğunu savunan İldiz, şu açıklamaları yaptı:

Bizim için zorlu bir müsabakaydı, Galatasaray son 2 sezonun şampiyonu, çok number 1 bir takım. Ekibimi kutluyorum, rakibimizi çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Kendi oyunumuzu ilk 15 dakika hariç iyi oynadık. Kaptırılan toplar sıkıntılar yarattı.

"PENALTI KARARI VAR'A BAKILIYORSA DOĞRUDUR"

20. dakikadan sonra istediklerimizi yapmaya başladık ama sonuca gidemedik. Penaltı oldu, VAR'a bakıldığına göre doğrudur herhalde, bir şey diyemiyorum. Rakibin kaçırması motive etti, 10 kişi kalmaları rahatlattı, sonrasında pozisyon da vermedik.

"2-3 OYUNCU DAHA ALACAĞIZ"

Galatasaray maçına kısa süre kala aldık bazı oyuncularımızı. Hala eksiklerimiz var, 2-3 oyuncu daha alacağız. Bu şartlarda lig başladı, Galatasaray maçı geldi. Geçen sezon kaldığımız yerden devam etmeliydik, kapalı gişe oynamıştık geçen sezonu.

Bu sadece başlangıç, çok daha iyi olmamız lazım. Yine de galibiyetle başlamak çok önemliydi