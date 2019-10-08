Yücel İldiz ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de hafta sonu Kayserispor'un hocası Hikmet Karaman istifa etmişti. Bugün bir ayrılık da Denizlispor'da yaşandı.
Lige iyi başlayan ancak son haftalarda kötü sonuçlar alarak 7 haftada 8 puan toplayabilen Denizlispor'da Yücel İldiz'in görevine son verildi. Denizlispor, ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Teknik direktör Yücel İldiz'in öğrencileri, BtcTürk Yeni Malatyaspor'a 5-1 yenildi.
Öte yandan Yücel İldiz, 12 Ekim 2018'de göreve geldiği Denizlispor'u Süper Lig'e çıkaran hocaydı.
Denizlispor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz profesyonel futbol takımının durumu Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup Teknik Direktörümüz Yücel İLDİZ’in sözleşmesinin tek taraflı olarak Kulübümüzce fesih edilmesine karar verilmiştir.
Sayın İLDİZ’e Kulübümüze yaptığı katkılardan ötürü teşekkür eder profesyonel hayatında başarılar dileriz. Kamuoyuna duyurulur."
BAŞKAN 'BABAMIZ GİBİ' DEMİŞTİ
Ağır yenilgi sonrası açıklamalarda bulunan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Yücel İldiz bizim babamız. Allah ondan bin kere razı olsun. 3 maç kaybettik diye, 'güle güle' deme şansımız yok" açıklamasını yapmıştı.