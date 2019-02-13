Yücel İldiz: Kaybetmeye tahammülümüz yok

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, takımının her maçta şampiyonluk parolasıyla sahaya çıktığını söyledi.

Ligin 22. haftasında 18 Şubat Pazartesi günü Eskişehirspor'a konuk olacak Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İldiz, deplasmanda zor bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Zorluk derecesi yüksek maçlarla ikinci yarıya başladık. Şu anda ufak tefek arızalarımız var ve onları gidermeye çalışıyoruz. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Cezalı oyuncuların yerini doldurmaya çalışacaklarını anlatan İldiz şöyle konuştu: "Futbol sahada oynanıyor ve çıkıp oynayacağız. Pazartesi akşamı güzel bir futbol akşamı olacağını düşünüyorum. Futbol şöleni olsun. Eskişehirspor zor bir takım, işimiz kolay değil. Rakip mutlaka kazanmak isteyecek ama bizim de kaybetmeye tahammülümüz yok. Kazanan taraf olmak istiyoruz."

Denizlispor, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör İldiz yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Futbolcular, ısınmanın ardından ağırlık çalışması yaptı. Topla devamlılık çalışması yapan yeşil siyahlı ekip idmanı taktik çalışmasıyla bitirdi. Futbolculardan Seddar Karaman, takımın çok güzel bir tempo yakaladığını ve bundan sonra yenilmeden şampiyon olmak istediklerini ifade etti.