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Yükselen Yıldızlar maçında Cedi Osman da oynadı

NBA All-Star Yükselen Yıldızlar maçında ABD Karması ile Dünya Karması karşı karşıya geldi. Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın da oynadığı karşılaşmayı ABD Karması kazandı.

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Yükselen Yıldızlar maçında Cedi Osman da oynadı

NBA All-Star Yükselen Yıldızlar maçında Cedi Osman'ın da formasını giydiği Dünya Karması, ABD Karması'na 161 - 144 yenildi.

Yükselen Yıldızlar maçıyla ilk kez NBA All-Star hafta sonu etkinliklerinde boy gösteren Cedi Osman, karşılaşmayı 2 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla bitirdi.

Geçen sezon oynanan maçı MVP'si olan eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic, bu maçta da 15 sayı, 5 ribaund ve 6 asist üretti.

Sezon başında Real Madrid'ten NBA'ye transfer olan ve müthiş performans gösteren Luka Doncic Dünya Karması ile çıktığı maçta 13 sayı 9 asist kaydetti

ABD Karması'nda Kyle Kuzma 35 sayı, 6 ribaund ve 2 asist ile maçı MVP'si oldu. Jayson Tatum ise 30 sayı attı ve 9 ribaund aldı.

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