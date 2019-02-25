1 PSG, Neymar'ı satmıyor İspanyol basınından Marca'ya konuşan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Neymar satılık değil, Real Madrid bu transferi unutsun" şeklinde konuştu.

2 Fernando Galatasaray'dan ayrılıyor Galatasaray'da bu sezon düşüşe geçen Brezilyalı yıldız Fernando, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki futbolcunun Porto ve Sevilla ile görüştüğü öğrenildi.

3 Eski futbolcuların derbi yorumu Beşiktaş ve Fenerbahçe'de top koşturan eski futbolcular, dev derbi öncesi tahminde bulundu. Nihat Kahveci, "Herkes Beşiktaş favori diyor ancak esas olan sahadaki performanstır" dedi.

4 Değeri 1 milyar liralık derbi Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Futbolseverler bu akşam, iki takımın piyasa değerleri baz alındığında 1 milyar 49 milyon TL’lik bir mücadele izleyecek.

5 Mitroglou Yunanistan'da manşetlerde Son dakikada Akhisarspor'u yıkan Mitroglou'nun bu golü, Yunan basınında da geniş yer buldu.

6 Quaresma: Derbide sakin kalalım F.Bahçe derbilerinde gördüğü kartlarla takımını zor duruma düşüren Quaresma, arkadaşlarıyla bir toplantı yaptı. Portekizli yıldızın, "Tuzağa düşmeyelim. Sakin kalıp kazanalım" dediği öğrenildi.

7 Yozgatsporlu Esosa'dan muazzam gol Esosa, Yozgatspor 1959'un Ünyespor ile yaptığı karşılaşmada attığı harika golle izleyenleri mest etti.

8 Şenol Güneş ve Ersun Yanal'ın derbi taktikleri Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ezeli rakibi F.Bahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesi iki takımın teknik direktörü de zafer planını belirledi.

9 Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.