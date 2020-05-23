Yunan basını: Onyekuru, Olympiakos'a yakın

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, attığı ve attırdığı gollerle kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Bir sonraki sezon İngiliz ekibi tarafından Monaco'ya satılan Onyekuru, Fransa'da istediğini bulamamış ve devre arasında sarı-kırmızılı takıma geri dönmüştü.

Kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Nijeryalı futbolcu için Yunan basınında yeni bir iddia gündeme geldi.

GALATASARAY, MUTLU SONA ULAŞAMADI

SportDay'in haberinde; Aslan'ın bonservisiyle birlikte takıma katmak istediği Nijeryalı futbolcunun, Yunan ekibi Olympiakos'a daha yakın olduğunu ifade edildi.

ÜCRET NEDENİYLE TRANSFERDEN ÇEKİLDİ

Sarı-kırmızılı takımın Onyekuru transferini 5 milyon euroya bitirmek istediğini belirten Yunan basını, Monaco'nun bu teklifi kabul etmeyerek yönünü Olympiakos'a çevirdiğini ifade etti.

53 MAÇTA GÖREV ALDI

Galatasaray formasıyla şu ana kadar 53 karşılaşmada forma giyen 22 yaşındaki futbolcu; sarı-kırmızılı ekibe 17 gol, 8 asistlik katkı sağladı.