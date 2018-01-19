Yunan başkandan çirkin paylaşım

Panathinaikos'un sıradışı başkanı Dimitrios Giannakopoulos, temsilcimiz Fenerbahçe ile oynadıkları ve 67-62 kaybettikleri maçın ardından yine skandal bir paylaşıma imza attı.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Hakemlere savurduğu tehditler ve yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk taraftarları sık sık kızdıran Giannakopoulos, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla yine tepkileri üzerine topladı.

"Türkiye’den gelen yeni takipçilerime; Asla Panathinaikos gibi olamayacaksınız. Avrupa basketbolunun kralı Panathinaikos." notuyla kendisine yapılan bir photoshoplu fotoğrafı paylaştı.

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