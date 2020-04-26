Yunanistan'da akılalmaz bahis şikesi

Yunanistan ekipleri Olympiakos ile Atromitos arasında oynanan ve 2-1'lik sonuçla biten karşılaşma için bahis şikesi yapıldığına yönelik iddialar öne sürülmüştü.

Yunan gazetesi Ekathimerini'de yer alan habere göre; konuyla ilgili iddianamenin ayrıntılarına ulaşıldı. Haberde; Olympiakos ile Atromitos kulüpleri, skor üzerine bir anlaşma sağladığı belirtildi. Bu anlaşmanın ardından tarafların maç öncesi bahisler yaptığı ve gelir elde ettiği ifade edildi.

Olympiakos dışında Nottingham Forest'ın da sahibi olan Evangelos Marinakis, Atromitos'un sahibi Giorgos Spanos, maçın altı hakemi, Olympiakos Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Atromitos Teknik Direktörü Yiannis Angelopoulos ve bazı futbolcuların da bahis şikesinin içinde olduğu öğrenildi.

ŞİKE YAPACAK HAKEMİ FEDERASYON AYARLADI

İki kulüpten yetkililer ve sporcular dışında Yunanistan Futbol Federasyonu eski başkanı Giorgos Sarris ve İkinci Başkan Aristidis Stathopoulos ile üç eski federasyon görevlisi de bu maçın hakemlerini bahse uygun şekilde ayarlamak ve bu maça atamaktan sorumlu olduğu bilgisi verildi.

HER İKİ TAKIM DA KÜME DÜŞEBİLİR

Yunanistan Futbol Federasyonu Disiplin Talimatnamesi'nin 27. maddesinde, "Bahis amacıyla ornigaze şekilde şike yapan kulüpler küme düşürülür." ifadelerinin yer aldığına da vurgu yapılan haberde, aynı talimatnamenin 29. maddesinde ise, "Şikeye karışan kulüpler 3 milyon euro para cezası alır. Karışan idareci ve sporcular ise ömür boyu futboldan men edilir." ibaresinin bulunduğu hatırlatıldı.

MARINAKIS, TAKIMLARINI KAYBEDECEK

Yunanistan mahkemesinden çıkacak olası bir ''Bahis şikesi yapıldı.'' kararının ardından, olaya karışan teknik adam ve sporcuların futbol hayatlarının biteceği öğrenilirken; Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis'in Yunan ekibinin yanı sıra, Nottingham Forest'taki sahipliğinin de sona ereceği söylendi.