Yunanistan'da liglere ara verildi

Yunanistan’da futbol depremi yaşanıyor. Dün akşam Yunanistan Süper Ligi’nde zirveyi yakından ilgilendiren PAOK-AEK maçında ofsayt nedeniyle PAOK cephesi büyük olaylar çıkarmıştı.

Skor 0-0 iken gollerinin verilmemesine tepki gösteren PAOK taraftarlarına kulüp başkanı Ivan Savvidis de katılıp, belindeki silahla sahaya girince işler içinden çıkılmaz bir hale geldi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Spor Bakanlığı ile acil bir toplantı yaparak bu maçı gündeme aldı.

MAÇLAR ASKIYA ALINDI

Yaşanan olayların korkunç boyutlarda olduğu ve bir kulüp başkanın sahaya silahla girmesi nedeniyle Yunanistan Süper Ligi’nin askıya alındığı ifade edildi.

PAOK Başkanı, silahla sahaya girmiş ve hakemi "Sen öldün" diyerek tehdit etmişti...

Bir süreliğine dondurulan ligin ne zaman başlatılacağı daha sonra karar verilecek. Bu süre zarfında Yunanistan futbolunda önemli değişimlerin ve kararların alınacağı da kaydedildi. Öte yandan, UEFA ve FIFA nezdinde de sıkıntı olacağı yönünde Yunanistan’da stresli bir bekleyiş başladı.