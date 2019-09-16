Muratpaşa Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur maçında deplasmanda Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya geldi.

İlk maçı 32-25 kaybeden temsilcimiz, ikinci karşılaşmayı da kazanamayınca Avrupa'dan elendi. Ancak yaşanan bayrak krizi karşılaşmanın önüne geçti.

TÜRK BAYRAĞI ASILMASINA İZİN VERİLMEDİ

İlk maç öncesi yapılan teknik toplantıda Yunan takımı temsilcileri taraftarı tahrik etmeme adına yönetmelikteki kural gereği salona iki ülke bayrağının asılmaması kararı aldı. Maç başlama saatinde Muratpaşa Belediyespor yöneticileri salonda sadece Yunanistan bayrağının asılı olduğunu fark etti. Türk bayrağının asılması gerektiğini saha gözlemcisine ileten yöneticiler, olumsuz yanıt aldı. Yunan takımı temsilcileri de maçın oynanacağı salona Türk bayrağının asılmasına izin vermedi. Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor yöneticileri, yönetmeliğe göre iki ülke bayrağının asılı olması gerektiğini, bu yapılmayacaksa sadece EHF bayrağının yer alması gerektiğini saha gözlemcisine iletti. Gözlemci de Türk yöneticilere salonda yaşananlar hakkında rapor tutacağını ifade etti. Paşa'nın Melekleri maça, üzerinde ay yıldız bulunan takım formasıyla çıktı.

Yunanistan'da Türk bayrağı krizi VİDEO

TARAFTAR KADIN SPORCULARA TÜKÜRÜP, SAHAYA YAĞ FIRLATTI

Gergin ortamda geçen maçta PAOK taraftarı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı sporcularına tükürüp, sporcuların kayıp düşmesi için sahaya kaygan madde fırlattı. İki takım arasında 13 Eylül'de oynanan ilk maçın ardından dün oynanan rövanş maçında da salona Türk bayrağı asılmasına izin verilmedi. Muratpaşa Belediyespor yöneticileri bunun üzerine ilgililere itirazlarını ileterek sahada yerini aldı. Polisin ilk maça göre daha yoğun önlem aldığı rövanş maçında, Paşa'nın Melekleri rakibiyle berabere kalarak, şampiyonadan elendi.

YILMAZ: ŞİKAYETİMİZİ YAPTIK

Muratpaşa Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz, yaşananlar hakkında şunları söyledi: "Maç öncesi yapılan toplantıda her iki takım ülke bayraklarını asmama kararı aldı. Salonda asılı Yunan bayrağı vardı. Salonda ya iki ülke bayrağı asılmalı ya da iki ülke bayrağı asılmayıp, sadece EHF bayrağı yer alması gerekir. Biz, 'Madem bayrak asılmayacak dendi niye asıldı' diye yetkililerle konuştuk. Türk bayrağımızın da asılması gerektiğini belirttik. Gözlemci ile görüştük. Önceden asıldığı için indirilmesinin taraftarı tahrik edeceği belirtildi. Gözlemci de yaşananları rapor tuttuğunu söyledi. İtirazlarımızdan dolayı maç 5 dakika geç başladı. Yönetmelik gereği sahaya çıkmama durumunda cezayla karşı karşıya kalmamak için maçı oynadık. Biz EHF ve başkanına dilekçe gönderip, gerekli yerlere şikayetimizi yaptık."





AY YILDIZLI FORMAYLA SAHAYA ÇIKTILAR

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ‘taraftarın tahrik olacağı’ gerekçesiyle Türk bayrağının karşılaşmanın oynandığı salona asılmadığını söyledi. Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının üzerinde ay yıldız olan blok kırmızı formayla sahaya çıktığını belirten Başkan Uysal, yaşananları şöyle anlattı: “Cuma günkü ilk maçta A.C. PAOK taraftarı, yaklaşık 300 holigan sahanın hemen bitişiğinde taciz, hakaret, tehdit dolu saldırılarını maç boyunca sürdürdü. Bunlara karşı herhangi bir güvenlik önlemi de yoktu. Çocuklarımız ağır baskı ve tehdit altında maç oynadılar ve yedi sayı farkla yenildiler. Salonda yaşananlar üzerine EHF’ye, maçın gözlemcisine ve ayrıca karşılaşmanın oynandığı Veria polis müdürlüğüne durumu anlatan ve oyucularımıza yönelik saldırı ve tehdidin önlenmesi talebinde bulunan kapsamlı dilekçeler yazdık. Bunun sonucunda ikinci maçta PAOK taraftarları sahadan 4 metre kadar geriye uzaklaştırıldı ve araya güvenlik koridoru oluşturuldu."