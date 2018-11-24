Yunus Akgün 4 takımın hedefinde

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U19 Milli Takımımız, 2018/19 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 5. Grup'taki son maçında İngiltere'yi 1-0 mağlup etti. Antalya'da oynanan mücadelede Avrupa devlerinin gözlemcileri de yer aldı.

YUNUS AKGÜN 4 TAKIMIN RADARINDA

Fatih Terim'in bu sezon zaman zaman şans verdiği Yunus, İngiltere galibiyetinde 72 dakika sahada kalırken, başarılı futboluyla göz doldurdu.

ESPN'in haberine göre, Chelsea, Juventus, Benfica ve Wolfsburg'un scoutları karşılaşmada Yunus Akgün'ü takip etti. Genç kanat oyuncusu kendisini izlemeye gelen gözlemcilerden tam not aldı.

Haberin detaylarında, Chelsea veya Juventus'un Yunus'u alması durumunda tecrübe kazanması için bir başka takıma kiralayacağı, Benfica veya Wolfsburg'un transfer etmesi durumunda ise gelecek yıl A takımda oynatmayı düşündüğü yazıldı.

Yunus Akgün'ün bu sezon biri Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplamda 7 maçta görev yaptığı ve Terim yönetiminde hızla tecrübe kazanacağı ifade edildi.