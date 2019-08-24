Yunus Akgün Lazio'ya transfer oluyor

Son dönemde ülkemizden birçok futbolcuyu transfer eden İtalyanlar, bu kez Yunus Akgün'ün peşine düştü.

Uzun süredir yetenekli futbolcuyu takip eden Lazio'nun transferi gerçekleştirmek için temaslarını sıklaştırdığı bildirildi.

İtalyan basını, Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcunun için Galatasaray'a 4 milyon euro teklif ettiğini yazdı.

FFP İÇİN SATILACAK

Sarı kırmızılı kulübün, Finansal Fair-Play'de al-sat dengesini sağlamak için Yunus Akgün'ün satışına sıcak bakabileceği ifade edildi.

Eğer transfer gerçekleşirse, genç futbolcu bu sezon İtalya'da top koşturacak 9. Türk olacak.

İtalya Serie'da oynayan Türk oyuncular:

Cengiz Ünder

Hakan Çalhanoğlu

Merih Demiral

Sinan Gümüş

Koray Günter

Mert Çetin

Mert Müldür

Emre Can

Ayrıca Türk asıllı Kuzey Makedonyalı futbolcu Elif Elmas da İtalya'daki temsilcilerimizden biri.

