Yunus Akgün Lazio'ya transfer oluyor

Son dönemde ülkemizden birçok futbolcuyu transfer eden İtalyanlar, bu kez Yunus Akgün'ün peşine düştü.
Uzun süredir yetenekli futbolcuyu takip eden Lazio'nun transferi gerçekleştirmek için temaslarını sıklaştırdığı bildirildi.
İtalyan basını, Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcunun için Galatasaray'a 4 milyon euro teklif ettiğini yazdı.
FFP İÇİN SATILACAK
Sarı kırmızılı kulübün, Finansal Fair-Play'de al-sat dengesini sağlamak için Yunus Akgün'ün satışına sıcak bakabileceği ifade edildi.
Eğer transfer gerçekleşirse, genç futbolcu bu sezon İtalya'da top koşturacak 9. Türk olacak.
İtalya Serie'da oynayan Türk oyuncular:
Cengiz Ünder
Hakan Çalhanoğlu
Merih Demiral
Sinan Gümüş
Koray Günter
Mert Çetin
Mert Müldür
Emre Can
Ayrıca Türk asıllı Kuzey Makedonyalı futbolcu Elif Elmas da İtalya'daki temsilcilerimizden biri.