Yunus Akgün Monchi'nin takibinde

Galatasaray'da 2000 doğumlu Yunus Akgün, dünya devlerinin radarına girdi. Seri çalım yetenekleri, temposu ve oyun zekası ile ön plana çıkan Akgün, şimdiden Fatih Terim'in de gözdesi durumunda.

ROMALI MONCHİ YUNUS'U TAKİPTE

Cengiz Ünder'i Roma'ya kazandıran isimlerin başında gelen deneyimli sportif direktör Monchi, Türk oyuncuları Avrupa pazarına sunmak için önemli bir isim durumunda. Monchi'nin Türk oyuncu listesinde üst sıralarda bulunan Yunus Akgün'ü Roma'ya transfer etmek için oyuncuyu yakından takip ediyor.

Monchi'nin Yunus'un transferi için Galatasaray'la görüşeceği, bu yıl olmazsa gelecek yıl mutlaka takıma kazandıracağı ifade ediliyor.

ASGARİ ÜCRETE OYNUYOR

Galatasaray'ın U19-21 takımında forma giyen 18 yaşındaki Yunus Akgün, aylık 1600 lira maaşla oynuyor. Zaman zaman kendine A takımda da yer bulan futbolcu geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

2000 doğumlu genç oyuncu için Romalı Monchi ile beraber Barcelona ve PSV'nin de scout ekipleri Akgün'ü izlemek için devreye girdi.