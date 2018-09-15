Yunus Mallı attı, Wolfsburg namağlup devam etti

Bundesliga'da Wolfsburg ile Hertha Berlin, Wolkswagen Arena'da karşı karşıya geldi. Uzatma dakikalarında gol yağmuru şeklinde geçen maç 2-2 sona erdi.

Hertha, Dilrosun'un 61. dakikada attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Oyuna yedek kulübesinde başlayan Milli futbolcu Yunus Mallı, 83. dakikada oyuna girerken 87. dakikada kazanılan penaltıda topu ağlara gönderdi ve eşitliği sağladı.

UZATMALARDA 2 GOL

Karşılaşmanın uzatma dakikaları ise nefes kesti. Hertha, Duda'nın 90+1'de attığı golle bir kez daha öne geçti. 90+3'te bu kez Wolfsburg'da sahneye Mehmedi çıktı ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da 3 hafta sonunda puanını 7'ye yükseltti. Wolfsburg, Freiburg ile deplasmanda karşılaşacak. Hertha ise sahasında Monchengladbach'ı ağırlayacak.