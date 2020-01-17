Yunus Mallı, Union Berlin'de

Bu sezon Wolfsburg'da sadece iki maçta 50 dakika görev alabilen milli futbolcu Yunus Mallı'nın yeni adresi belli oldu.

Adı Süper Lig ekipleriyle de anılan 27 yaşındaki futbolcu, sezonun geri kalanı için Union Berlin takımına kiralandı.

Wolfsburg, ligin ilk yarısını 24 puanla 9. sırada tamamlarken, Union Berlin ise elde ettiği 20 puanla 11. sırada yer alıyor.

Yunus, ayrıca 25 kez A Milli Futbol Takımı formasını giymiş, 1 de gol kaydetmişti. "Kendimi tekrardan ispatlamak istiyorum" Union Berlin'e transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Ligin ilk yarısında iyi futbol sergileyemedim ama burada kendimi tekrardan ispatlamak ve başarılı olmak istiyorum" ifadesini kullandı...

Alman ekibinin Futbol Direktörü Oliver Ruhnert ise, "Yunus'un önünde birçok seçenek vardı, bizi seçtiği için çok mutluyuz. Onunla birlikte hücum organizasyonlarımız daha zenginleşecek" dedi.