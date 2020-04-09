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Yunus Mallı'da koronavirüs şüphesi olduğu açıklandı

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin formasını taşıyan milli futbolcu Yunus Mallı'nın, evinde karantinada bulunduğu bildirildi.

| Haber Merkezi
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Alman basınında yer alan haberlerde, Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer'in, 28 yaşındaki oyuncunun karantinada olduğunu ve antrenmanlara katılamadığını açıkladığı belirtildi.

Fischer'in, Yunus Mallı'ya koronavirüs teşhisi konulup konulmadığı veya oyuncunun virüs tespit edilen bir kişiyle temasta olup olmadığına ilişkin ayrıntı vermediği ifade edildi.

Öte yandan, video konferans yoluyla bazı gazetecilere açıklama yapan Fischer'in, ilk önce konunun bilindiğini sandığı, ancak öyle olmadığını öğrenince basın mensuplarından bunu kendilerine saklamalarını istediği de kaydedildi.

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