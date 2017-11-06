Ensonhaber.com'a dön

Yunus Mallı'nın golü Wolfsburg'a yetmedi

Bundesliga'da 11. haftanın kapanış maçında Wolfsburg ile Hertha Berlin 3-3 berabere kaldı.

Yorum Yap

Yunus Mallı'nın golü Wolfsburg'a yetmedi

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada konuk ekip Hertha Berlin, henüz ilk dakikada Vedad Ibisevic’in golüyle 1-0 öne geçti.

YUNUS VE GOMEZ GOL ATTI

Wolfsburg, rakibine 41. dakikada milli futbolcu Yunus Mallı ve 44. dakikada Mario Gomez’in golleriyle cevap verdi ve ilk yarı ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

KAZANAN ÇIKMADI

Çekişmeli geçen karşılaşmada konuk ekip, 53. dakikada Karim Rekik’in topu filelere göndermesiyle 2-2’lik eşitliği sağladı.

Ev sahibi takım, 60. dakikada Divock Origi ile bulduğu golle durumu 3-2 yaptı. Hertha Berlin, 83. dakikada Davie Selke’nin topu ağlarla buluşturmasıyla skoru 3-3'e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Bu sezon 8. beraberliğini alan Wolfsburg, 11 puanla 14. sırada kaldı. Hertha Berlin ise 14 puanla 11. sırada yer aldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM