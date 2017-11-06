Yunus Mallı'nın golü Wolfsburg'a yetmedi

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada konuk ekip Hertha Berlin, henüz ilk dakikada Vedad Ibisevic’in golüyle 1-0 öne geçti.

YUNUS VE GOMEZ GOL ATTI

Wolfsburg, rakibine 41. dakikada milli futbolcu Yunus Mallı ve 44. dakikada Mario Gomez’in golleriyle cevap verdi ve ilk yarı ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

KAZANAN ÇIKMADI

Çekişmeli geçen karşılaşmada konuk ekip, 53. dakikada Karim Rekik’in topu filelere göndermesiyle 2-2’lik eşitliği sağladı.

Ev sahibi takım, 60. dakikada Divock Origi ile bulduğu golle durumu 3-2 yaptı. Hertha Berlin, 83. dakikada Davie Selke’nin topu ağlarla buluşturmasıyla skoru 3-3'e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Bu sezon 8. beraberliğini alan Wolfsburg, 11 puanla 14. sırada kaldı. Hertha Berlin ise 14 puanla 11. sırada yer aldı.