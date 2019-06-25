Yusuf Erdoğan, Galatasaray formasını giydi

Süper Lig'e veda eden Bursaspor'dan alacaklarına karşılık bonservisini alan Yusuf Erdoğan, serbest oyuncu statüsüne çıktı. 26 yaşındaki oyuncunun yeni adresi ise Galatasaray oldu.

YUSUF FORMAYLA POZ VERDİ

Trabzonspor'da büyük beklentilere rağmen tutunamayan Yusuf Erdoğan, bordo-mavili takımdan Bursaspor'a transfer olmuştu. Yeşil-beyazlı ekipte de inişli çıkışlı form grafiği sergileyen kanat oyuncusu, Bursaspor'un küme düşmesi sonrası takımdan ayrıldı.

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Bursaspor'dan maaşını alamayan Yusuf Erdoğan, serbest kaldı.

Galatasaray'la anlaşan deneyimli oyuncunun, sarı-kırmızılı formayla çekilmiş fotoğrafı bugün sosyal medyaya düştü.

Bedelli askerlik kapsamında vatani görevini yapan Yusuf Erdoğan'ın askerlik dönüşü resmi imzayı atması bekleniyor.

YABANCI KURALI TRANSFERLERİ ETKİLİYOR

TFF, gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere yabancı kuralında değişikliğe gitmeyi planlıyor. Durum böyle olunca kulüpler de yerli oyunculara şimdiden yatırım yapmaya başladı.

Bu kapsamda Şener Özbayraklı ile anlaşan Galatasaray, Yusuf Erdoğan'ı da alarak transfer politikasını aynı doğtultuda devam ettirdi.