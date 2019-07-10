Yusuf Erdoğan Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Bursaspor'da forma giyen Yusuf Erdoğan'ı 3 yıllığına kadrosuna dahil etti.
GALATASARAY İLE ADI ANILDI
Yusuf Erdoğan sabah saatlerinde sponsorumuz sağlık kontrolünden geçerek Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesislerimizde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik yapan 26 yaşındaki futbolcunun ismi Galatasaray ile anılmış, hatta Erdoğan, Galatasaray forması giyerek poz vermişti.
Son iki yıldır yeşil beyazlı formayı giyen Yusuf, 2018-2019 sezonunda 26 maça çıkarken, 2 gol 3 asistlik bir performans gösterdi.