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Yusuf Erdoğan sahayı terk etmek istedi

Süper Lig'de Bursaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta Yusuf Erdoğan, taraftarların protestosu sonrası oyundan çıkmak istedi.

Yusuf Erdoğan sahayı terk etmek istedi
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Bursaspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ ÇIKMAK İSTEDİ

Yeşil beyazlı takımda, taraftarların top kaybı nedeniyle tepki gösterdiği Yusuf Erdoğan oyundan çıkmak istedi.

Arkadaşlarının ikna etmesiyle oyuna devam eden Yusuf Erdoğan, 2 dakika sonra teknik direktör Samet Aybaba tarafından oyundan alındı.

Oyundan çıkan Yusuf Erdoğan direkt olarak soyunma odasına giderken kulübedeki takım arkadaşları Yusuf'un arkasından gitti ve oyuncuyla görüşerek kulübeye gelmesi için ikna etti. 

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