Yusuf iki kulübün de en pahalı futbolcusu oldu

Yusuf Yazıcı, uzun süren pazarlıkların ardından resmen Lille'e transfer oldu.
16.5 milyon euro karşılığında Fransız ekibine satılan 22 yaşındaki futbolcu, iki kulübün de tarihine geçti.
Lille tarihinin en pahalı transferleri:
Yusuf Yazıcı: 16,5 M€
Thiago Maia: 14 M€
Victor Osimhen: 12 M€
Luiz Araujo: 10,5 M€
Marvin Martin: 10 M€
Timothy Weah: 10 M€
Nicolas Pepe: 10 M€
Dimitri Payet: 9 M€
Thiago Mendes: 9 M€
Kevin Malcuit: 9 M€
Trabzonspor'un rekor satışları:
Yusuf Yazıcı: 16.5 M€
Gökdeniz Karadeniz: 8.7 M€
Fatih Tekke: 7.5 M€
Burak Yılmaz: 7 M€
Okay Yokuşlu: 6 M€
Stephan Mbia: 6 M€
Juraj Kucka: 4.7 M€
Majeed Waris: 4.7 M€
Jaja: 4.5 M€