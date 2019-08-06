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Yusuf iki kulübün de en pahalı futbolcusu oldu

16.5 milyon euro karşılığında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, her iki kulübün de tarihine geçti.

| Haber Merkezi
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Yusuf Yazıcı, uzun süren pazarlıkların ardından resmen Lille'e transfer oldu.

16.5 milyon euro karşılığında Fransız ekibine satılan 22 yaşındaki futbolcu, iki kulübün de tarihine geçti.

Lille tarihinin en pahalı transferleri:

Yusuf Yazıcı: 16,5 M€
Thiago Maia: 14 M€
Victor Osimhen: 12 M€
Luiz Araujo: 10,5 M€
Marvin Martin: 10 M€
Timothy Weah: 10 M€
Nicolas Pepe: 10 M€
Dimitri Payet: 9 M€
Thiago Mendes: 9 M€
Kevin Malcuit: 9 M€

Trabzonspor'un rekor satışları:

Yusuf Yazıcı: 16.5 M€
Gökdeniz Karadeniz: 8.7 M€
Fatih Tekke: 7.5 M€
Burak Yılmaz: 7 M€
Okay Yokuşlu: 6 M€
Stephan Mbia: 6 M€
Juraj Kucka: 4.7 M€
Majeed Waris: 4.7 M€
Jaja: 4.5 M€

Yusuf Yazıcı resmen Lille'de ViDEO

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