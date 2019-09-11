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Yusuf ile Deniz de Moldova'yı boş geçmedi

Daha önce 8 futbolcumuz milli takımdaki ilk golünü Moldova'ya karşı atmıştı. Yusuf Yazıcı ile Deniz Türüç de Doğu Avrupa ülkesini boş geçmedi.

| Haber Merkezi
Yusuf ile Deniz de Moldova'yı boş geçmedi
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A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 4-0 gibi flaş bir skorla mağlup eden ay-yıldızlılar, averajla liderliğe yükseldi.

Maç sonu büyük bir sevinç yaşayan millilerde, fileleri havalandıran Yusuf Yazıcı ile Deniz Türüç ise gururluydu.

İLK GOLÜNÜ MOLDOVA'YA ATAN FUTBOLCU SAYISI 10'A ÇIKTI 

Milli formayla ilk golünü atan Yazıcı ile Türüç, birçok futbolcumuz gibi bu deneyimi Moldova karşısında yaşadı.

İlk golünü Moldova'ya atan futbolcular şu şekilde:

⚽️Emre Belözoğlu
⚽️Nihat Kahveci
⚽️İlhan Mansız
⚽️Emre Mor
⚽️Ahmet Çalık
⚽️Cengiz Ünder
⚽️Hasan Ali Kaldırım
⚽️Kaan Ayhan
⚽️Deniz Türüç
⚽️Yusuf Yazıcı


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