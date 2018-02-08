Yusuf Namoğlu hakem iddialarına cevap verdi

Yusuf Namoğlu, eski hakem Deniz Çoban'ın, hakemlere yüksek not vermeyen gözlemcilerin maç alamadığı iddiasına yanıt verdi.

İddiaya göre; 14. haftada oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçının gözlemcisi Yunus Yıldırım, hakem Fırat Aydınus'a düşük not vermiş, 4 hafta görev almayan Yıldırım'ın bir sonraki karşılaşması 19. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi olmuştu.

CEZALANDIRMA DEĞİL ÖDÜLLENDİRME

Başkan Namoğlu, gözlemci Yunus Yıldırım'ın Trabzonspor-Fenerbahçe maçına atanarak cezalandırmanın aksine ödüllendirildiğini vurguladı.

Yusuf Namoğlu, MHK'nin, hakemleri notlandırma sistemiyle ilgili de bilgi verdi. Başkan Namoğlu "Gözlemcilerin hakemleri değerlendirmesinde UEFA raporlama yöntemi uygulanır. Pozisyonların gözlemciler tarafından UEFA ve MHK talimatlarına göre yanlış değerlendirilerek düşük veya yüksek not verilmesine Merkez Hakem Kurulu müdahalesi bir UEFA normudur ve gözlemci raporlarında mhk müdahelesi olup olmadığının işaretlendiği bölüm bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

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Yusuf Namoğlu'nun açıklaması şöyle:

"7 Şubat 2018 tarihli Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban'ın açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. *Süper Ligin 02.12.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş – Galatasaray müsabakasında olduğu gibi 28.01.2018 tarihindeki Trabzonspor – Fenerbahçe müsabakalarında görevli Üst Klasman Gözlemcisi Yunus Yıldırım ile başkaca müsabakalardan sonra hakemlerin performanslarına yönelik şahsi görüşmelerim ve müdahalelerim olmamıştır.* Kaldı ki; Merkez Hakem Kurulu 2009 yılından itibaren UEFA Hakem Konvansiyonu üyesidir. Hakem ve gözlemci eğitimlerinde olduğu gibi, gözlemcilerin hakemleri değerlendirmesinde de UEFA raporlama yöntem ve formları uygulanır. Hakem değerlendirmesinde pozisyonların gözlemciler tarafından UEFA ve MHK talimatlarına göre yanlış değerlendirilerek düşük veya yüksek not verilmesine Merkez Hakem Kurulu müdahalesi bir UEFA normudur ve Gözlemci raporlarının ilk sayfasında " MHK Müdahalesi " olup olmadığının işaretlendiği bölüm bulunmaktadır.

Bu müdahale, kurul içindeki 3 kişiden oluşan İcra Kurulu ve yine kurulun UEFA Gözlemcisi Eğitimden sorumlu üyesinin ortak kararları ile verilmektedir. Adı geçen gözlemcinin bu müsabakadan sonraki ilk görevi ise, hakem ve futbol kamuoyunun çok iyi değerlendirebileceği "taltif ve takdir" niteliğindeki müsabaka olan Trabzonspor – Fenerbahçe maçıdır. Bundan da anlaşılacağı gibi gözlemci bu müsabakaya görevlendirilerek ödüllendirilmiştir.

Yazar, gözlemcinin görev almadığı süreyi belirlerken "57 gün çile çeken" olarak tariflediği tanıma, müsabakaların devre arası zamanını da ekleyerek gerçekleri çarpıtmayı sürdürmektedir. Hakem ve gözlemci atamalarına yönelik hiçbir deneyimi ve birikimi olmayan yazarın yazısındaki tüm değerlendirmeleri sübjektif, anlamsız ve gerçek dışıdır. Bundan böyle gerçek dışı yazı ve görüşler karşısında tarafımızdan hukuki sürecin başlatılması zorunluluk haline gelmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."