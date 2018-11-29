Yusuf Namoğlu: Hakemler VAR protokolüne uymadı

Galatasaray-Konyaspor karşılaşmasının ardından FIFA kokartlı hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya konusunda yaşanan tartışmalar dün Kulüpler Birliğinin adeta TFF'ye ültumatom vermesiyle tavan yaptı.

Kulüpler Birliğinin, Göçek ve Özkahya ile ilgili verilen kararın geri çekilmesini talep etmesinin ardından gözler TFF'ye çevrilirken, MHK'nin bir numaralı ismi Yusuf Namoğlu, Sporx'e konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

HAKEMLER İÇİN FARKLI BİR ŞEY YAPMADIK

Daha önce de hata yapan hakemlerin dinlendirildiğini söyleyen Namoğlu, "Bu maçtan sonra bir bildiri yayınladık çünkü müthiş bir bilgi kirliliği oluştu. Yok TFF - MHK toplanacak, hakemler hatalı bulunurlarsa, hakemlerin düdükleri asılacak, yok hakemlikleri bitirilecek. Biz salı günü MHK'deki arkadaşlarımızla her zamanki gibi rutin haftalık değerlendirme toplantısını yaptık. Bu kapsamda Süper Lig'de ve alt liglerdeki hakem performanslarını değerlendirdik. Gözlemci raporlarını inceledik. Yani her zaman yaptığımız işi yaptık bu iki hakemimiz için özel farklı bir şey yapmadık. Tabii ortada bu FIFA hakemlerimize yönelik bilgi kirliliğini önlemek, hakemliklerinin bitirilmesi, düdüklerinin astırılması gibi tartışmaları sonlandırmak için bu konuda açıklama ihtiyacı hissettik. Şayet böyle bir açıklama yapmasaydık bu arkadaşlarımızın belli bir süre maç alamadıklarında düdükleri asılmış, hakemlikleri bitirilmiş denecekti. Biz iki hakem kardeşimizi korumak kollamak için bunu yaptık" şeklinde konuştu.

İKİ HAKEMİMİZ DE VAR PROTOKOLÜNE UYMADI

Namoğlu, "Peki siz Hüseyin Göçek'in penaltı konusunda hatalı bir karar verdiğini mi düşünüyorsunuz ?" sorusuna, "Konu penaltının verilip verilmemesi veya yöneticinin istifa edip etmemesi değil. Konu her iki hakem arkadaşımızın VAR protokolüne uymamasıdır. Bu kadar net. Bizler her maçtan sonra VAR diyaloglarını dinler ve kimlerin bu VAR talimatlarına uyup uymadığına bakarız. Hangi hallerde ne zaman nasıl davranılır bu VAR protokülünde yazar. Arkadaşlarımız protoküle aykırı davrandılar ve geçmişte benzer şekilde hata yapan arkadaşları gibi dinlenmeye alındılar.

Örneğin Fenerbahçe - Başakşehir maçında VAR'ın devre dışı kaldığında yine bir hakem arkadaşımız VAR protokülene aykırı davrandığında da aynı yaptırımı yaptık. Şimdi bu maçla ilgili bu arkadaşlarla ilgili ortada düdük asma hakemliği bitirme gibi söylemler dolaşınca farklı olarak bu kez uygulamanın ne olduğunu açıkladık, farklı olan sadece bu. Buna da ihtiyaç vardı" cevabını verdi.

DAHA ÖNCE NE YAPTIYSAK AYNISINI YAPTIK

"Peki kulüplerin VAR konusundaki uyarılarına ne diyorsunuz" sorusuna ise Namoğlu şöyle cevap verdi: "Bakın iki hafta önce derbi hakemine yönelik benzer taleplere itibar etmeyerek geçen hafta hakemimize görev verdik. Burada Merkez Hakem Kurulumuz Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya ile ilgili daha önce hata yapan hakemlerimize yönelik uygulamamızdan farklı bir uygulama yapmamıştır. Kurulumuz her hafta salı günü yaptığı olağan toplantılarından birini yapmış hakemlerin gözlemci raporlar doğrultusunda performanslarını değerlendirmiştir. Sadece Galatasaray-Konyaspor maçı değil o gün kurulumuz geçtiğimiz hafta ile ilgili üç süper lig hakemi ile 4 a klasman hakeminin dinlendirilmesine karar vermiştir"