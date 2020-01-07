Yusuf Sarı için özel program

Antalya kampında takımdan ayrı çalışacak 21 yaşındaki Yusuf Sarı'nın, daha sonra kendisini deneyeceği ve ağrı hissetmemesi durumunda takıma dahil edileceği dile getirildi.

HEM OYNADI HEM YÖNETTİ

Öte yandan Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 12 çalıştırıcıdan biri oldu.

Daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Şota ve Ünal Karaman hem futbol oynayıp hem de hocalık yapmıştı.