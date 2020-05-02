TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'u çalıştıran Yusuf Şimşek, futbolculuk kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLA 32 YAŞINDA BAŞLADIM"

Fanatik gazetesine konuşan 44 yaşındaki teknik direktör, “Fenerbahçe’ye 22 yaşında geldim. Ama ben futbola 32 yaşında Beşiktaş’ta başladım diyorum. Beşiktaş’a gelene kadar gerçek bir futbolcu gibi yaşamadım. Tam bir profesyonel değildim. 32 yaşındaki aklım 20’li yaşlarımda olsaydı, Avrupa’ya bile gider başarılı olurdum. Küçüklükten kardeşim de ben de Beşiktaşlı’ydık. Beşiktaş’la yollarım geç kesişti ama en azından çifte kupa aldık. Devre arasında Beşiktaş’a geldim. Mustafa Denizli’nin payı büyüktü Beşiktaş’a gelmemde, çünkü Fenerbahçe’de Mustafa Denizli ile şampiyonluk yaşamıştık. O beni ben de onu biliyordum.” Kaynak: Yusuf Şimşek: "Futbola 32 yaşında Beşiktaş'ta başladım." dedi.